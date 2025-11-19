Chourouk Hriech (1977-) pratique le dessin comme une promenade dans l'espace et le temps. Dans des univers graphiques investis par le noir et blanc, qui s'étendent de l'échelle de la feuille à celle du mur, elle fusionne différentes villes, contextes, histoires et ruines du passé, pour créer des cartographies poétiques, tant réelles qu'imaginaires. La monographie consacrée au travail de Chourouk Hriech prend la forme d'un beau livre d'images rythmé par les essais d'éminents critiques. L'ouvrage permet d'envisager pour la première fois la globalité de son oeuvre prolifique et foisonnnante débutée il y a plus de vingt ans maintenant : dessins, mais aussi peintures, sculptures, photographies, performances et vidéos.