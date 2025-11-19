Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Chourouk Hriech

Collectif, ENSBA

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chourouk Hriech (1977-) pratique le dessin comme une promenade dans l'espace et le temps. Dans des univers graphiques investis par le noir et blanc, qui s'étendent de l'échelle de la feuille à celle du mur, elle fusionne différentes villes, contextes, histoires et ruines du passé, pour créer des cartographies poétiques, tant réelles qu'imaginaires. La monographie consacrée au travail de Chourouk Hriech prend la forme d'un beau livre d'images rythmé par les essais d'éminents critiques. L'ouvrage permet d'envisager pour la première fois la globalité de son oeuvre prolifique et foisonnnante débutée il y a plus de vingt ans maintenant : dessins, mais aussi peintures, sculptures, photographies, performances et vidéos.

Par Collectif, ENSBA
Chez ENSBA

|

Auteur

Collectif, ENSBA

Editeur

ENSBA

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chourouk Hriech par Collectif, ENSBA

Commenter ce livre

 

Chourouk Hriech

Collectif, ENSBA

Paru le 26/11/2025

ENSBA

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782840569299
9782840569299
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.