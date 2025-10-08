Vice-versa - Mon ami Bing Bong

Avec son ami imaginaire Bing Bong, la petite Riley vit des aventures fortes en émotions ! J'apprends à lire avec les Grands Classiques Disney Pixar est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes et faciles à lire. L'enfant peut lire tout seul dès le début de l'apprentissage de la lecture. La collection propose quatre niveaux progressifs : - Niveau 1 - Début de CP - Niveau 2 - Milieu de CP - Niveau 3 - Fin de CP - Niveau CE1