Disney - Raya - L'entraînement de Tuk Tuk, CP Niveau 2

Isabelle Albertin, Clara Morena-Beuken

ActuaLitté
La jeune Raya est bien décidée à entraîner Tuk Tuk, son nouvel ami. Avec lui, elle espère devenir gardienne de la pierre magique... J'apprends à lire avec les Grands Classiques Disney Marvel est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes et faciles à lire. L'enfant peut lire tout seul dès le début de l'apprentissage de la lecture. La collection propose quatre niveaux progressifs : - Niveau 1 - Début de CP - Niveau 2 - Milieu de CP - Niveau 3 - Fin de CP - Niveau CE1

Par Isabelle Albertin, Clara Morena-Beuken
Chez Hachette

Auteur

Isabelle Albertin, Clara Morena-Beuken

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Paru le 08/10/2025

32 pages

Hachette

3,50 €

9782017328988
