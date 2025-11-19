Babel - The new hakkenden Tome 10

Une tour immense est apparue sur la colline Azuchi. A son sommet, le général Nobunaga se prépare à lancer son armée de morts-vivants sur le Japon. Mais une fois encore, les moines du mont Hiei réagissent et poussent les daimyos des quatre coins du pays à faire front commun. Les guerriers-chiens sont envoyés en première ligne pour éradiquer définitivement le roi-démon. La Lumière et les Ténèbres vont livrer leur ultime bataille ! Combinant récit fantastique et voyage initiatique, cette réécriture d'un classique de la littérature japonaise se clôt dans un final aussi bouleversant qu'explosif !