Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Babel - The new hakkenden Tome 10

Yûgo Ishikawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une tour immense est apparue sur la colline Azuchi. A son sommet, le général Nobunaga se prépare à lancer son armée de morts-vivants sur le Japon. Mais une fois encore, les moines du mont Hiei réagissent et poussent les daimyos des quatre coins du pays à faire front commun. Les guerriers-chiens sont envoyés en première ligne pour éradiquer définitivement le roi-démon. La Lumière et les Ténèbres vont livrer leur ultime bataille ! Combinant récit fantastique et voyage initiatique, cette réécriture d'un classique de la littérature japonaise se clôt dans un final aussi bouleversant qu'explosif !

Par Yûgo Ishikawa
Chez Kazé Editions

|

Auteur

Yûgo Ishikawa

Editeur

Kazé Editions

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Babel - The new hakkenden Tome 10 par Yûgo Ishikawa

Commenter ce livre

 

Babel - The new hakkenden Tome 10

Yûgo Ishikawa

Paru le 19/11/2025

Kazé Editions

7,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820351463
9782820351463
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.