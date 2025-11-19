Inscription
#Beaux livres

Sticker Book Henri Matisse

Editions du Chêne, A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la fin de sa vie, Henri Matisse abandonne pinceaux et chevalet pour se concentrer sur deux éléments simples : du papier blanc et de la gouache. Avec virtuosité, il découpe directement ses formes dans la couleur, créant des feuillages dansants, des coraux stylisés et des silhouettes épurées. Emparez-vous de son univers artistique grâce à ce Sticker Book unique, qui présente 75 reproductions de ses célèbres papiers découpés et 760 stickers inspirés de ces oeuvres.

Par Editions du Chêne, A préciser
Chez Editions du Chêne

|

Auteur

Editions du Chêne, A préciser

Editeur

Editions du Chêne

Genre

Monographies

Retrouver tous les articles sur Sticker Book Henri Matisse par Editions du Chêne, A préciser

Commenter ce livre

 

Sticker Book Henri Matisse

Editions du Chêne, A préciser

Paru le 03/12/2025

248 pages

Editions du Chêne

29,90 €

ActuaLitté
9782812322327
