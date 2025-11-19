Sticker Book Henri Matisse

A la fin de sa vie, Henri Matisse abandonne pinceaux et chevalet pour se concentrer sur deux éléments simples : du papier blanc et de la gouache. Avec virtuosité, il découpe directement ses formes dans la couleur, créant des feuillages dansants, des coraux stylisés et des silhouettes épurées. Emparez-vous de son univers artistique grâce à ce Sticker Book unique, qui présente 75 reproductions de ses célèbres papiers découpés et 760 stickers inspirés de ces oeuvres.