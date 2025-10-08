Inscription
Les Princesses dans l'Histoire

Disney Princesses, Xxx

Savez-vous dans quel pays et à quelle époque ont vécu les Princesses Disney ? De nombreux personnages de dessins animés sont basés sur d'anciens contes et légendes. C'est le cas des héroïnes Disney dont les récits ont été inspirés de véritables événements historiques et pays autour du globe ! Voici les douze histoires des films iconiques, accompagnées d'informations culturelles, historiques et géographiques pour connaître l'origine de chaque héroïne dans le monde réel. Ariel, Jasmine, Aurore, Raiponce, Cendrillon, Merida, Tiana, Vaiana, Blanche-Neige, Belle, Mulan et Pocahontas : découvrez enfin quand, dans quel contexte historique et culturel, et où se passent leurs aventures. 5-9 ans.

Paru le 08/10/2025

224 pages

Hachette

17,95 €

