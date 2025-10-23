Musée et muséologie

Les musées sont, depuis deux siècles, l'une des institutions culturelles les plus légitimes et les plus fréquentées à travers le monde. A l'origine souvent monumentaux et exclusivement consacrés à la conservation, ils abritent des patrimoines locaux ou nationaux et alimentent, à l'occasion, des revendications universalistes concurrentes. Mais la diversité croissante de leurs contenus, de leurs activités et de leurs ambitions risque de dissoudre leur identité au fur et à mesure de leur multiplication spectaculaire. De nouvelles exigences, se rapportant au développement durable, à l'éthique sociale, à la nature et à la provenance de leurs collections, s'imposent à eux. Ils sont parfois au coeur de controverses à propos de l'art contemporain, de l'histoire et de la mémoire, des savoirs et de la recherche. Ce livre propose un bilan des mutations en cours et de leurs conséquences.