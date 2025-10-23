Inscription
#Beaux livres

Musée et muséologie

Dominique Poulot

Les musées sont, depuis deux siècles, l'une des institutions culturelles les plus légitimes et les plus fréquentées à travers le monde. A l'origine souvent monumentaux et exclusivement consacrés à la conservation, ils abritent des patrimoines locaux ou nationaux et alimentent, à l'occasion, des revendications universalistes concurrentes. Mais la diversité croissante de leurs contenus, de leurs activités et de leurs ambitions risque de dissoudre leur identité au fur et à mesure de leur multiplication spectaculaire. De nouvelles exigences, se rapportant au développement durable, à l'éthique sociale, à la nature et à la provenance de leurs collections, s'imposent à eux. Ils sont parfois au coeur de controverses à propos de l'art contemporain, de l'histoire et de la mémoire, des savoirs et de la recherche. Ce livre propose un bilan des mutations en cours et de leurs conséquences.

Dominique Poulot
La Découverte

|

Auteur

Dominique Poulot

Editeur

La Découverte

Genre

Muséologie

Musée et muséologie

Dominique Poulot

Paru le 23/10/2025

128 pages

La Découverte

11,00 €

9782348090172
