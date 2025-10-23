Inscription
Les 100 défilés qui ont écrit l'histoire de la mode et de la haute couture. De Paris à New York en passant par Londres ou Milan, les défilés rythment l'agenda de la planète Mode. Spectacles autant que rendez-vous marketing, ils ont évolué depuis leur apparition, se posant en miroir de leur époque ou, au contraire, brisant les règles et les codes pour en instaurer de nouveaux. Car la haute couture, ce n'est pas que de la mode et les défilés se teintent parfois de notes politiques, révolutionnaires, avant-gardistes, grandioses... quand ils ne créent pas tout simplement le scandale. Les ballets russes d'Yves Saint Laurent, le tout premier défilé de Karl Lagerfeld pour Chanel, l'invention du défilé-spectacle par Thierry Mugler, les hommes en jupe de Jean Paul Gaultier, la Liberty de Vivienne Westwood, les femmes en tchador d'Hussein Chalayan, Fendi sur la grande muraille de Chine... Des années 1980 à nos jours, Hélène Guillaume passe en revue quatre décennies de création, de petites et de grandes révolutions, 100 événements qui ont écrit l'histoire de la mode.

Par Hélène Guillaume
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Hélène Guillaume

Editeur

Editions Gründ

Genre

Histoire de la mode

Paru le 30/10/2025

Editions Gründ

69,00 €

9782324037290
