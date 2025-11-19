XXXHOLIC Tome 5

Yûko reçoit la visite inattendue d'un être tout droit sorti d'un conte : la petite fée de la pluie. Comme tous ceux qui franchissent le seuil de sa boutique, elle vient formuler un voeu... que Watanuki va devoir exaucer. Sa mission : venir en aide à une personne en détresse. Mais pour cela, il lui faudra l'aide de Dômeki et de ses propres pouvoirs. Toutefois, la personne à secourir n'est peut-être pas celle qu'il croit... . La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Laissez-vous envoûter par le mystique xxxHOLIC et (re)découvrez les Reines du Manga !