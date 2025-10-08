Inscription
Jack rêve de Noël

Disney, Xxx

La collection des premières histoires Disney pour accompagner les 0-3 ans dans leurs découvertes ! Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son tout-petit pour un moment de tendresse. Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Résumé : Jack Skellington a découvert la ville de Noël. Tout y est beau, magique, amusant et lumineux. Là-bas vit le Père Noël, qui offre des cadeaux. Jack partage cette merveilleuse rencontre avec ses amis !

Par Disney, Xxx
Chez Hachette

Auteur

Disney, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

Jack rêve de Noël

Disney, Xxx

Paru le 15/10/2025

32 pages

Hachette

5,95 €

9782017303411
