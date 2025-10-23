Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Dictionnaire amoureux illustré de la voile

Loïck Peyron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Loïck Peyron nous embarque avec passion vers le grand large. Sportif, compétiteur, mais aussi remarquable conteur, vulgarisateur hors pair des dernières avancées technologiques, il nous fait découvrir le monde de la voile qui est toute sa vie. Loïck Peyron n'a jamais travaillé ou navigué en circuit fermé. Dès lors ses idées ont essaimé. Il est l'un des marins français dont la renommée a depuis longtemps dépassé les frontières hexagonales. Respecté tant en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Suède, en Grande-Bretagne que sur les côtes des Etats-Unis, il a couru sur tout ce qui flotte, des unités les plus lentes aux plus véloces. Il a connu le temps des pionniers des multicoques, les traversées en solitaire et les tours du monde en équipages. Ce dictionnaire amoureux illustré est aussi l'acte de foi d'un homme envers le large. Il propose au lecteur son appareil de vérité. Celui qui lui indique le nord magnétique.

Par Loïck Peyron
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Loïck Peyron

Editeur

Editions Gründ

Genre

Voile

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dictionnaire amoureux illustré de la voile par Loïck Peyron

Commenter ce livre

 

Dictionnaire amoureux illustré de la voile

Loïck Peyron

Paru le 23/10/2025

296 pages

Editions Gründ

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324037283
9782324037283
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.