Dictionnaire amoureux illustré de la voile

Loïck Peyron nous embarque avec passion vers le grand large. Sportif, compétiteur, mais aussi remarquable conteur, vulgarisateur hors pair des dernières avancées technologiques, il nous fait découvrir le monde de la voile qui est toute sa vie. Loïck Peyron n'a jamais travaillé ou navigué en circuit fermé. Dès lors ses idées ont essaimé. Il est l'un des marins français dont la renommée a depuis longtemps dépassé les frontières hexagonales. Respecté tant en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Suède, en Grande-Bretagne que sur les côtes des Etats-Unis, il a couru sur tout ce qui flotte, des unités les plus lentes aux plus véloces. Il a connu le temps des pionniers des multicoques, les traversées en solitaire et les tours du monde en équipages. Ce dictionnaire amoureux illustré est aussi l'acte de foi d'un homme envers le large. Il propose au lecteur son appareil de vérité. Celui qui lui indique le nord magnétique.