All Out!! Tome 14

Lors du deuxième tour des éliminatoires départementales de Kanagawa, Jinkô se retrouve en difficulté face à l'institut Hiratsuka. Ces derniers n'hésitent en effet pas à user de tactiques très douteuses pour obtenir des pénalités. Au début de la seconde période, la situation s'aggrave encore davantage lorsque Sekizan est exclu temporairement du jeu. Réduits à quatorze, les joueurs de Jinkô pourront-ils changer le cours du match ? !