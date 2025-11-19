Inscription
#Manga

All Out!! Tome 14

Shiori Amase, Virgile Macré, Kristopher Decker

ActuaLitté
Lors du deuxième tour des éliminatoires départementales de Kanagawa, Jinkô se retrouve en difficulté face à l'institut Hiratsuka. Ces derniers n'hésitent en effet pas à user de tactiques très douteuses pour obtenir des pénalités. Au début de la seconde période, la situation s'aggrave encore davantage lorsque Sekizan est exclu temporairement du jeu. Réduits à quatorze, les joueurs de Jinkô pourront-ils changer le cours du match ? !

Par Shiori Amase, Virgile Macré, Kristopher Decker
Chez Pika Edition

|

Auteur

Shiori Amase, Virgile Macré, Kristopher Decker

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

All Out!! Tome 14

Shiori Amase trad. Virgile Macré

Paru le 19/11/2025

184 pages

Pika Edition

7,70 €

ActuaLitté
9782811683085
