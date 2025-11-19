Graves est l'exécuteur des meutes de loups-garous. C'est un travail qui n'est pas pour les tendres, mais une tragédie dans sa jeunesse a fait de lui celui qu'il est aujourd'hui, craint de tous. Joni est la fille humaine adoptive de l'alpha de sa meute. Son père a été défié, et le futur alpha la hait plus que tout. Joni n'a d'autre choix que de se réfugier sous la protection de Graves, le seul capable de tenir tête à son tourmenteur. Graves a beau être terrifiant, c'est un homme d'honneur, et il la protègera envers et contre tout. Leur alliance de fortune prend bientôt un tour plus personnel. Mais Brandon a de sombres projets pour Joni, et il est à prêt à tout pour remettre la main sur elle. "Les livres de Laurann Dohner sont plus que fantastiques ! " Dearauthor. com "Comment ne pas aimer Laurann Dohner ? Son style est drôle et sexy, et ses romances paranormales sont fabuleuses". Addicted to Romance