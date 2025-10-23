La Jungle du café

A travers l'exploration de quinze pays, la première enquête d'envergure sur l'industrie mondiale de café. La consommation de café ne cesse de croître dans le monde. Déforestation, pollution, corruption, spéculation, spoliation : son existence est pourtant menacée de toute part. Racontant la misère des petits producteurs et leurs conditions de vie qui s'aggravent depuis trente ans, Pierre Wolf-Mandroux met en scène la désertion des plantations. Son enquête met aussi à jour la responsabilité des industriels dans cette situation. Il illustre enfin les ravages du réchauffement climatique sur l'équilibre fragile des caféiers, touchés notamment par des épidémies comme la rouille du café qui menace la diversité génétique indispensable à sa survie. Selon l'auteur, la moitié des lieux production du café seront impropres à la culture dès 2050. Pour les besoins de cette enquête, Pierre Wolf-Mandroux a voyagé dans quinze pays. Il a suivi des inspecteurs du travail dans des plantations brésiliennes, rencontré d'anciens membres des Farcs en Colombie prêts à prendre les armes si le café ne leur rapportait pas davantage. En Ouganda, il a mis à jour la spoliation des terres de 400 familles expulsées par des rafales de fusils mitrailleurs par le pouvoir en place au profit du plus grand négociant de café de la planete. L'auteur a aussi pénétré les jungles de Sumatra en voie de disparition à cause de planteurs désargentés qui grignotent la forêt pour survivre, il a arpenté les jungles éthiopiennes, elles aussi menacées, où est né l'Arabica. Il a observé les dessous peu reluisants du " miracle " vietnamien, devenu second producteur de café au prix de la destruction de ses sols, asphyxiés par l'excès d'intrants. Enfin, il a également enquêté sur les firmes Nespresso, Strabucks et Neslé, qui profitent de l'esclavagisme moderne au Brésil, se fournissent dans des plantations du Guatemala s'appuyant sur le travail des enfants et cultivent illégalement des forêts protégées en Indonésie. A travers cette enquête choc consacrée à l'une des boissons des plus consommées au monde, Pierre Wolf-Mandroux tire la sonnette d'alarme et attire notre regard sur les dessous d'une mondialisation devenue folle, uniformisant les goûts, accentuant chaque jour davantage les inégalités et détruisant la planète.