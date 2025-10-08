Coeur brisé

Oh, comme elle regrettait le temps de la découverte et de l'émerveillement des premières heures ! Ce temps-là était bien loin, à présent. Tout ce qu'il restait, c'était la colère. Vous croyez connaître l'histoire de la Reine de Coeur, la souveraine tyrannique dont les crises de rage font trembler le Pays des Merveilles ? Et vous croyez bien sûr connaître Alice, la petite fille qui est tombée dans un terrier de lapin et a dû affronter cet affreux personnage ? Mais avez-vous jamais pris la peine de songer au tout premier jour de la Reine de Coeur au Pays des Merveilles ? Y a-t-elle rencontré les mêmes prodiges - et les mêmes contrariétés - qu'Alice ? Ses lois sont-elles de simples caprices ou une tentative désespérée de remettre de l'ordre dans un univers qui échappe à toute logique ? Et surtout... pourquoi est-elle autant en colère ? Dans un monde créé par les fragments de tous les autres mondes, répondre avec certitude à ces questions pourra s'avérer difficile. Mais, tout au fond, cette histoire est celle d'une femme en lutte contre ses ténèbres et de son improbable amitié avec un petit lapin blanc.
Commenter ce livre