Coeur brisé

Oh, comme elle regrettait le temps de la découverte et de l'émerveillement des premières heures ! Ce temps-là était bien loin, à présent. Tout ce qu'il restait, c'était la colère. Vous croyez connaître l'histoire de la Reine de Coeur, la souveraine tyrannique dont les crises de rage font trembler le Pays des Merveilles ? Et vous croyez bien sûr connaître Alice, la petite fille qui est tombée dans un terrier de lapin et a dû affronter cet affreux personnage ? Mais avez-vous jamais pris la peine de songer au tout premier jour de la Reine de Coeur au Pays des Merveilles ? Y a-t-elle rencontré les mêmes prodiges - et les mêmes contrariétés - qu'Alice ? Ses lois sont-elles de simples caprices ou une tentative désespérée de remettre de l'ordre dans un univers qui échappe à toute logique ? Et surtout... pourquoi est-elle autant en colère ? Dans un monde créé par les fragments de tous les autres mondes, répondre avec certitude à ces questions pourra s'avérer difficile. Mais, tout au fond, cette histoire est celle d'une femme en lutte contre ses ténèbres et de son improbable amitié avec un petit lapin blanc.