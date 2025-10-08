Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Coeur brisé

Serena Valentino, Alice Gallori

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Oh, comme elle regrettait le temps de la découverte et de l'émerveillement des premières heures ! Ce temps-là était bien loin, à présent. Tout ce qu'il restait, c'était la colère. Vous croyez connaître l'histoire de la Reine de Coeur, la souveraine tyrannique dont les crises de rage font trembler le Pays des Merveilles ? Et vous croyez bien sûr connaître Alice, la petite fille qui est tombée dans un terrier de lapin et a dû affronter cet affreux personnage ? Mais avez-vous jamais pris la peine de songer au tout premier jour de la Reine de Coeur au Pays des Merveilles ? Y a-t-elle rencontré les mêmes prodiges - et les mêmes contrariétés - qu'Alice ? Ses lois sont-elles de simples caprices ou une tentative désespérée de remettre de l'ordre dans un univers qui échappe à toute logique ? Et surtout... pourquoi est-elle autant en colère ? Dans un monde créé par les fragments de tous les autres mondes, répondre avec certitude à ces questions pourra s'avérer difficile. Mais, tout au fond, cette histoire est celle d'une femme en lutte contre ses ténèbres et de son improbable amitié avec un petit lapin blanc.

Par Serena Valentino, Alice Gallori
Chez Hachette

|

Auteur

Serena Valentino, Alice Gallori

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coeur brisé par Serena Valentino, Alice Gallori

Commenter ce livre

 

Coeur brisé

Serena Valentino trad. Alice Gallori

Paru le 15/10/2025

336 pages

Hachette

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017283393
9782017283393
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.