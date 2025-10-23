" RN et LFI ont besoin de boucs émissaires pour exister. [... ] Dans La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, un grand nombre des dirigeants reprennent de plus en plus l'antienne antisémite. Quant au Rassemblement national, nombreux sont ceux qui en son sein continueront insidieusement à faire l'amalgame entre les musulmans et les islamistes. C'est intolérable ! " Pressenti Premier ministre à l'été 2024, Xavier Bertrand retrace les moments clés de sa carrière : lien hiérarchique rompu en 2014 avec Nicolas Sarkozy, rivalités au sein du parti, attaques orchestrées contre et par Marine Le Pen, campagnes présidentielles menées par la droite en 2017 et 2022, sans oublier sa défaite à la primaire LR en 2021, il n'omet rien. Xavier Bertrand se confie aussi sur son enfance, ses convictions et engagements, ses réussites comme ses erreurs. Voici le récit intime d'un homme politique de terrain qui estime que rien n'est jamais écrit.