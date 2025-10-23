Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Denis Tillinac

Philippe Verdin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Romancier à succès, journaliste influent, baroudeur aguerri, conseiller du Président Chirac... C'est un palmarès sans fin qui définit la vie flamboyante de Denis Tillinac. C'est cette existence pleine de panache que Philippe Verdin, cinq ans après le décès de son ami, entreprend de conter. Jeune rebelle à l'âge de mai 1968, enrôlé parmi les "nouveaux hussards" en compagnie de Yann Queffelec, éditeur parisien devenu "l'intello de Chirac" , soutien de l'Eglise catholique... Il fallait Philippe Verdin pour retracer le surprenant parcours de Denis Tillinac. Cette tout première biographie, contée d'une voix de maître par son ami, retrace les aventures et mésaventures d'un penseur qui fut l'un des rares intellectuels de la droite non libérale des années mitterrandiennes. Cet ouvrage nous fait découvrir une oeuvre littéraire éclectique - des poèmes aux romans à succès en passant par la biographie du général De Gaulle -, une pensée politique solide et sans concessions, et les pérégrinations d'un curieux qui parcourut le monde sans relâche. Quels que soient ses métamorphoses et ses étiquettes, plus supportées qu'assumées, Denis Tillinac aura été un personnage en couleur dans une post-modernité grisâtre et conformiste. Philippe Verdin raconte avec verve et tendresse Denis Tillinac, romancier, essayiste et poète, enthousiaste et grognon, arpenteur de l'Afrique et des chemins de Provence, attentif aux humbles, éternel et insatiable explorateur du réel.

Par Philippe Verdin
Chez Cerf

|

Auteur

Philippe Verdin

Editeur

Cerf

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Denis Tillinac par Philippe Verdin

Commenter ce livre

 

Denis Tillinac

Philippe Verdin

Paru le 23/10/2025

258 pages

Cerf

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204174237
9782204174237
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.