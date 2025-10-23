Romancier à succès, journaliste influent, baroudeur aguerri, conseiller du Président Chirac... C'est un palmarès sans fin qui définit la vie flamboyante de Denis Tillinac. C'est cette existence pleine de panache que Philippe Verdin, cinq ans après le décès de son ami, entreprend de conter. Jeune rebelle à l'âge de mai 1968, enrôlé parmi les "nouveaux hussards" en compagnie de Yann Queffelec, éditeur parisien devenu "l'intello de Chirac" , soutien de l'Eglise catholique... Il fallait Philippe Verdin pour retracer le surprenant parcours de Denis Tillinac. Cette tout première biographie, contée d'une voix de maître par son ami, retrace les aventures et mésaventures d'un penseur qui fut l'un des rares intellectuels de la droite non libérale des années mitterrandiennes. Cet ouvrage nous fait découvrir une oeuvre littéraire éclectique - des poèmes aux romans à succès en passant par la biographie du général De Gaulle -, une pensée politique solide et sans concessions, et les pérégrinations d'un curieux qui parcourut le monde sans relâche. Quels que soient ses métamorphoses et ses étiquettes, plus supportées qu'assumées, Denis Tillinac aura été un personnage en couleur dans une post-modernité grisâtre et conformiste. Philippe Verdin raconte avec verve et tendresse Denis Tillinac, romancier, essayiste et poète, enthousiaste et grognon, arpenteur de l'Afrique et des chemins de Provence, attentif aux humbles, éternel et insatiable explorateur du réel.