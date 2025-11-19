Dark Majesty

Ismaël Ibn Al Shams a été élevé pour devenir roi. Héritier charismatique de l'un des empires les plus puissants du Moyen-Orient, son destin est tout tracé. Il ne lui reste plus qu'à trouver une épouse afin d'assurer sa descendance. Mais la seule pour laquelle son coeur penche est intouchable. Pour cause, Eléonore Hawthorne est la princesse du Royaume-Uni, et la petite soeur de son meilleur ami. Tout les sépare : la culture, la tradition, les devoirs. Exilée loin de Londres, des projecteurs et des obligations royales, Eléonore tente de se reconstruire après le drame qui a touché sa famille. C'est aux Emirats Arabes Unis qu'elle poursuit ses études. Là où vit celui qu'elle aime en secret. Son attirance est réciproque, elle le sent, pourtant Ismaël s'obstine à maintenir entre eux des barrières infranchissables. Lourde est la tête qui porte la couronne quand le coeur vacille.