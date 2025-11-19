Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Dark Majesty

Delinda Dane

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ismaël Ibn Al Shams a été élevé pour devenir roi. Héritier charismatique de l'un des empires les plus puissants du Moyen-Orient, son destin est tout tracé. Il ne lui reste plus qu'à trouver une épouse afin d'assurer sa descendance. Mais la seule pour laquelle son coeur penche est intouchable. Pour cause, Eléonore Hawthorne est la princesse du Royaume-Uni, et la petite soeur de son meilleur ami. Tout les sépare : la culture, la tradition, les devoirs. Exilée loin de Londres, des projecteurs et des obligations royales, Eléonore tente de se reconstruire après le drame qui a touché sa famille. C'est aux Emirats Arabes Unis qu'elle poursuit ses études. Là où vit celui qu'elle aime en secret. Son attirance est réciproque, elle le sent, pourtant Ismaël s'obstine à maintenir entre eux des barrières infranchissables. Lourde est la tête qui porte la couronne quand le coeur vacille.

Par Delinda Dane
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Delinda Dane

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dark Majesty par Delinda Dane

Commenter ce livre

 

Dark Majesty

Delinda Dane

Paru le 19/11/2025

491 pages

Hugo et Compagnie

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755677836
9782755677836
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.