#Roman francophone

Histoires choisies

Marc Porée, Edgar Allan Poe

ActuaLitté
"La noble dame assise en face de nous est la Reine Peste, notre Sérénissime Epouse. Les autres personnages illustres que vous contemplez sont tous de notre famille [... ] : Sa Grâce l'Archiduc Pest-Ifère, Sa Grâce le Duc Pest-Ilentiel, Sa Grâce le Duc Tem-Pestueux, et Son Altesse Sérénissime l'Archiduchesse Ana-Peste". Chacune à leur manière, les cinq nouvelles de ce recueil illustrent l'humour américain du célèbre conteur. Sous l'horrifique et le gothique point le grotesque poesque. C'est alors un nouveau biais qui apparaît : celui de la critique sociale. Avant-propos de Marc Porée.

Par Marc Porée, Edgar Allan Poe
Chez Mille et une Nuits

|

Auteur

Marc Porée, Edgar Allan Poe

Editeur

Mille et une Nuits

Genre

Littérature anglo-saxonne

Retrouver tous les articles sur Histoires choisies par Marc Porée, Edgar Allan Poe

Commenter ce livre

 

Histoires choisies

Edgar Allan Poe

Paru le 19/11/2025

136 pages

Mille et une Nuits

5,00 €

ActuaLitté
9782755509366
© Notice établie par ORB
