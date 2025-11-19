Histoires choisies

"La noble dame assise en face de nous est la Reine Peste, notre Sérénissime Epouse. Les autres personnages illustres que vous contemplez sont tous de notre famille [... ] : Sa Grâce l'Archiduc Pest-Ifère, Sa Grâce le Duc Pest-Ilentiel, Sa Grâce le Duc Tem-Pestueux, et Son Altesse Sérénissime l'Archiduchesse Ana-Peste". Chacune à leur manière, les cinq nouvelles de ce recueil illustrent l'humour américain du célèbre conteur. Sous l'horrifique et le gothique point le grotesque poesque. C'est alors un nouveau biais qui apparaît : celui de la critique sociale. Avant-propos de Marc Porée.