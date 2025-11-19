L'hôtel de la dernière nuit

Pour la plupart d'entre-nous, une chambre d'hôtel est un lieu de transition, un endroit de passage que l'on s'empresse d'oublier. Pourtant... les plus curieux se demandent parfois ce qu'il s'y est déjà passé, qui y a séjourné et pour quelles raisons ? Vous aussi vous désirez savoir d'où viennent ces étranges bruits dans la suite d'à côté ? Les hôtels, ces zones de vies dans lesquelles se superposent les réalités et le temps, se révèlent bien souvent des points de bascule entre le quotidien, l'inconnu et l'extraordinaire. Comme avec The Shining, Psychose, The Lobster, ou No Country for Old Men, c'est à votre tour d'explorer le potentiel infini de ces lieux à l'apparence figée. Retrouvez les histoires de Grégory Panaccione, d'Erwann Surcouf, d'Anne Masse, de Miguel Vila ou de Miran Kim dans des récits aux multiples dimensions. Et pour inscrire ce numéro dans les annales, vous y découvrirez également un portrait de Winshluss accompagné d'une illustration inédite !