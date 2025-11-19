Inscription
#Essais

Les Druzes

Wissam H. Halawi

Les Druzes forment l'une des communautés ésotériques les plus méconnues du monde musulman. Ils représentent aujourd'hui une minorité infime au Liban, en Syrie et en Israël. Leur doctrine religieuse, élaborée dans le Caire fatimide du XIe siècle, ne cesse pourtant de susciter la curiosité de leurs voisins et de développer l'intérêt du monde occidental. Erigée en modèle social fermé mais aussi normatif à la fin du XVe siècle, la communauté druze continue d'interroger, d'un côté, sur ses relations avec l'Islam, et, de l'autre, sur son attitude à l'égard du pouvoir central et de ses institutions. Wissam H. Halawi propose dans cet ouvrage de renouveler notre connaissance de l'histoire culturelle et politique des Druzes, dont l'historiographie savante s'est jusqu'alors surtout penchée sur la représentation anthropologique de leur société et sur leur livre saint, la ? ikma, communément connu sous le nom d'Epîtres de la Sagesse. Il examine l'émergence historique et sociale du mouvement druze, se penche sur les racines de sa doctrine ésotérique ainsi que sur la formation de son école doctrinale de droit islamique et décrit les modes de transmission de son savoir. Il tente ainsi de répondre à certaines questions : quelle relation la religion et la doctrine juridique des Druzes entretiennent-elles avec l'Islam sunnite et shi'ite ? Allah incarne-t-il le divin ? Le Coran est-il une source de droit druze ?

Chez Presses Universitaires de France - PUF

Wissam H. Halawi

Presses Universitaires de France - PUF

Que-sais-je ?

Les Druzes

Wissam H. Halawi

Paru le 19/11/2025

127 pages

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

9782715431614
