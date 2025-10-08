Inscription
#Imaginaire

Dans l'ombre de Clio

Charlotte Razon

Ellie Pernell enchaîne les tournages des Chroniques de la Malemuse, et les tournées presse qui les emmènent, elle et ses co-stars, aux quatre coins de la planète. Entre paparazzis et hordes de fans, leur vie d'ado acteurs n'est pas de tout repos ! Mais alors qu'elle croyait s'être débarassée de Malo, d'étranges douleurs refont surface, accompagnées d'une petite voix très familière... Et voilà qu'en plus, l'équipe de production menace l'avenir de Clio, cette héroïne qu'Ellie incarne à l'écran et qu'elle redoute de trahir. Plongeant tête la première dans les zones d'ombres du passé de son père et dans sa passion pour la jeune malemuse, Ellie parviendra-t-elle à protéger le destin de Clio, et à tracer le sien ?

Par Charlotte Razon
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Charlotte Razon

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Mondes fantastiques

Dans l'ombre de Clio

Charlotte Razon

Paru le 08/10/2025

450 pages

Sarbacane Editions

18,50 €

9791040806479
