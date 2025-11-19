Inscription
Années 1945-1949

Agatha Christie

"Il s'agissait a présent de rassembler les débris semés aux quatre vents, les mille et un morceaux épars de ce qui avait été notre existence" , écrit Agatha Christie dans son autobiographie au sujet de ces années de l'immédiat Après-Guerre. C'est l'heure où, se retournant sur ce passé pourtant proche, elle s'étonne elle-même de l'incroyable quantité de romans et de nouvelles qu'elle a écrits pendant cette période, l'attribuant à l'absence d'autres distractions... De fait, la plupart des ouvrages publiés entre 1945 et 1949 ont été rédigés durant cette phase d'intense productivité, et l'on ne sera pas étonné d'y trouver concentrés bon nombre de chefs-d'oeuvre qui connurent tous un énorme succès public. Après la consécration littéraire, les nombreuses adaptations radiophoniques, cinématographiques et bientôt même télévisuelles ouvrent pour Agatha Christie l'ère de la consécration médiatique. Ouvres traduites de l'anglais par Alexis Champon, Elise Champon, Gérard de Chergé, Marie-France Franck, Janine Lévy, Jean-Marc Mendel et Janine Vassas

Par Agatha Christie
Chez Editions du Masque

|

Auteur

Agatha Christie

Editeur

Editions du Masque

Genre

Romans policiers

Années 1945-1949

Agatha Christie

Paru le 19/11/2025

1400 pages

Editions du Masque

28,00 €

ActuaLitté
9782702452615
