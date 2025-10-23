Inscription
#Essais

Le Parc national du Mercantour

John D. Thompson

Le Parc national du Mercantour, créé par décret en 1979 pour préserver son caractère exceptionnel au sud des Alpes, est marqué par une structure géologique chaotique et les influences croisées des climats alpin, montagnard et méditerranéen. Il offre un spectacle grandiose aux visiteurs en quête d'espace et de quiétude, mais c'est surtout un trésor naturel à connaître et à sauvegarder. La richesse de la flore, la faune sauvage, les forêts, les vallées et montagnes, les lacs et cours d'eau, l'habitat traditionnel et les pratiques agro-pastorales sont au coeur des observations de l'équipe scientifique qui veille sur ce patrimoine naturel, paysager et culturel. Observer et suivre sur la longue durée l'évolution du vivant, c'est promouvoir la sauvegarde de ces patrimoines dans ces espaces hors du commun et tenter d'anticiper l'impact du changement climatique.

Par John D. Thompson
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

John D. Thompson

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Dictionnaires français

Le Parc national du Mercantour

John D. Thompson

Paru le 30/10/2025

64 pages

Editions Gallimard

15,00 €

