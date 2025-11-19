Inscription
#Manga

I Miaou Legend

Hawkman, Mecha-Roots, François Boulanger

"Pourquoi faut-il que le destin m'oblige à combattre mes amis, et des chats aussi choouuuux ? ! " La bataille fait rage à Wendelstein ! Trahi par Suô, Kunagi a été mis K. -O. alors que ses amis continuent de lutter. Submergés de toutes parts, les humains peinent à défendre leur forteresse face aux adorables, mais implacables boules de poils. Les transformations se multiplient et tout espoir semble perdu, quand soudain... Quelle sera donc l'issue de ce terrible conflit ? "Ce titre revisite avec humour la thématique du zombie". Presse Océan "Une délirante parodie des films de zombies comme La Nuit des morts-vivants". bfmtv "Reprenant - en les détournant habillement - les codes des films de zombies, ce manga de Mecha-roots est très drôle ! " Picsou Magazine "Le lecteur s'amusera de situations absurdes et de dessins pas sortis d'une litière". Geek Magazine

Par Hawkman, Mecha-Roots, François Boulanger
Chez Mangetsu

|

Auteur

Hawkman, Mecha-Roots, François Boulanger

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

I Miaou Legend

Hawkman, Mecha-Roots trad. François Boulanger

Paru le 19/11/2025

176 pages

Mangetsu

8,20 €

9782382818282
