A l'aube des années 2000, grisés par les promesses d'une mondialisation sans limites et d'une prospérité continue, nous avons délocalisé nos usines, sacrifié nos savoir-faire et renoncé à sécuriser notre accès aux matières premières "? critiques ? ". Pendant que l'Occident, et particulièrement l'Union européenne, se désarmait, la Chine, à bas bruits, tissait méthodiquement son emprise sur l'extraction, le raffinage et la transformation des métaux stratégiques, indispensables à la plupart des objets qui nous servent tous les jours, et aux mouvements de décarbonation et de digitalisation. L'embargo chinois sur les terres rares, en 2011, fut un premier coup de semonce. Depuis, Pékin a consolidé sa domination, tandis que l'Europe et les Etats-Unis prennent à peine conscience de cette dépendance inédite. Ce livre révèle l'ampleur du déséquilibre, rappelle la nouvelle importance des métaux et plaide pour une reconquête industrielle fondée sur la construction d'une chaîne de valeur européenne autour des métaux critiques. La guerre du métal a déjà commencé. Les enjeux en sont clairs : si la France et l'Europe ne réagissent pas, c'est bien plus que des ressources qu'elles perdront. C'est leur liberté.