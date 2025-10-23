"Il était temps que quelqu'un se lève - ou dans mon cas s'assoie - et refuse de bouger". Son refus de céder sa place dans un bus est devenu le symbole de la lutte contre la ségrégation dans le monde entier. Connaît-on pour autant la femme qui se cache derrière cet acte de protestation à l'origine du boycott des bus de Montgomery ? Rosa Parks (1913-2005) a souvent été présentée comme une femme ordinaire, simple couturière à laquelle tout un chacun pouvait s'identifier. En réalité, cette figure incontournable du mouvement des droits civiques est une femme engagée dès son plus jeune âge. Grandissant dans les champs de coton du sud des Etats-Unis avec ses grands-parents et sa mère, elle y apprend à leurs côtés l'importance de la dignité. Son parcours de femme d'action dans un monde dominé par les hommes et son engagement de tous les instants pour l'égalité sont une source d'inspiration pour poursuivre son combat.