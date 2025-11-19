Inscription
#Manga

La librairie des jours heureux Tome 1

Nakaoka Naka

ActuaLitté
Itsuki est rongé de regrets depuis le décès de son père, leurs derniers échanges s'étant terminés sur une énième dispute. Alors qu'il fait le tri dans la librairie d'occasion que tenait son père, Itsuki rencontre Kei. A son contact, Itsuki va découvrir le plaisir de lecture ainsi que des révélations sur le passé de son père... Entre regrets, silences et réconciliation, ce récit sensible explore les liens brisés qu'on n'arrive ni à haïr, ni à oublier. Un diptyque poignant sur ce que l'on transmet... même sans le vouloir.

Chez Editions Petit à Petit

Auteur

Nakaoka Naka

Editeur

Editions Petit à Petit

Genre

Seinen/Homme

Paru le 03/12/2025

8,90 €

9782380462432
