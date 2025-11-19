La librairie des jours heureux Tome 1

Itsuki est rongé de regrets depuis le décès de son père, leurs derniers échanges s'étant terminés sur une énième dispute. Alors qu'il fait le tri dans la librairie d'occasion que tenait son père, Itsuki rencontre Kei. A son contact, Itsuki va découvrir le plaisir de lecture ainsi que des révélations sur le passé de son père... Entre regrets, silences et réconciliation, ce récit sensible explore les liens brisés qu'on n'arrive ni à haïr, ni à oublier. Un diptyque poignant sur ce que l'on transmet... même sans le vouloir.