Mon premier jeu de parcours Jeu Petit Ours Brun

Bayard Jeunesse

ActuaLitté
Le jeu de parcours Petit Ours Brun devient un incontournable de la gamme ! Avec un plateau et une maison pop-up en volume, 4 pions et un gros dé, ce jeu est idéal pour initier les tout-petits aux jeux de société. A seulement 16, 90, il est bien en dessous des prix du marché. Les enfants développent leur coordination et leur observation tout en s'amusant. Accessible dès 3 ans, il promet de belles heures de jeu en famille ! Cette année, Petit Ours Brun célèbre un événement marquant : ses 50 ans ! Pour fêter ce demi-siècle de tendresse, plusieurs livres inédits viennent offrir aux enfants une immersion joyeuse et émouvante dans son univers unique et chaleureux.

Chez Bayard jeunesse

Bayard jeunesse

Genre

Jeux

Paru le 08/10/2025

Bayard jeunesse

16,90 €

Scannez le code barre 9791036380181
9791036380181
