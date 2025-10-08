Mon premier jeu de parcours Jeu Petit Ours Brun

Le jeu de parcours Petit Ours Brun devient un incontournable de la gamme ! Avec un plateau et une maison pop-up en volume, 4 pions et un gros dé, ce jeu est idéal pour initier les tout-petits aux jeux de société. A seulement 16, 90, il est bien en dessous des prix du marché. Les enfants développent leur coordination et leur observation tout en s'amusant. Accessible dès 3 ans, il promet de belles heures de jeu en famille ! Cette année, Petit Ours Brun célèbre un événement marquant : ses 50 ans ! Pour fêter ce demi-siècle de tendresse, plusieurs livres inédits viennent offrir aux enfants une immersion joyeuse et émouvante dans son univers unique et chaleureux.