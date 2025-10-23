Inscription
#Beaux livres

J'apprends à cuisiner

Stephen Cartwright, Angela Wilkes

ActuaLitté
Un premier livre de cuisine pour les enfants dès 7 ans, rempli de recettes simples et délicieuses. Ce livre de cuisine est rempli de recettes simples, variées et délicieuses. Les enfants adoreront apprendre à préparer un gâteau au chocolat, des crêpes, des spaghetti à la bolognaise, une quiche lorraine et bien plus encore. Chaque recette est illustrée et expliquée clairement, étape par étape, par une équipe de petits chefs. Un livre incontournable pour les cuisiniers en herbe avec plus de 40 recettes et plusieurs pages de conseils pour apprendre à se servir de différents ustensiles, savoir comment préparer des légumes ou encore apprendre le vocabulaire spécifique à la cuisine pour devenir un véritable chef. dès 7 ans

Par Stephen Cartwright, Angela Wilkes
Chez Usborne

|

Auteur

Stephen Cartwright, Angela Wilkes

Editeur

Usborne

Genre

Cuisine

Retrouver tous les articles sur J'apprends à cuisiner par Stephen Cartwright, Angela Wilkes

Commenter ce livre

 

J'apprends à cuisiner

Stephen Cartwright, Angela Wilkes

Paru le 23/10/2025

72 pages

Usborne

14,95 €

ActuaLitté
9781836065715
© Notice établie par ORB
plus d'informations

