Entre les circuits de Formule 1 et les secrets d'alcôve, la Scuderia Adessi n'a jamais cessé de vivre sous le poids d'un passé enfoui. Lorsqu'une mystérieuse boîte à chaussures remplie de lettres anciennes est découverte, Riccardo comprend que la succession de son père, Giuseppe, n'a pas encore livré tous ses mystères. Italie, années 1990. A tout juste vingt-huit ans, Giuseppe Adessi s'apprête à reprendre officiellement la direction de la Scuderia familiale. Héritier d'un empire façonné par plusieurs générations, il rêve de faire briller son nom au sommet de la Formule 1. Ambitieux, brillant et respecté, il porte sur ses épaules le poids d'un héritage trop grand, celui d'une dynastie où l'honneur prime sur le bonheur. Tout est clair dans ses objectifs... jusqu'à ce qu'une jeune femme maladroite à la douce répartie vienne troubler ses certitudes. Isabelle Leclerc quant à elle, ne souhaite qu'une chose : ne pas perdre son emploi dès son premier jour. Alors, lorsque Giuseppe entre dans la boutique où elle travaille, elle tente comme elle le peut de lui vendre un bijou. Elle ne connaît rien à la course, ni aux jeux d'influence qui s'y trament. Pourtant, face à lui, elle vacille. Une rencontre imprévue, une attirance qu'aucune convenance ne pourra étouffer. Entre la douleur du passé et la tendresse du présent, chacun devra affronter ce qu'il croit savoir de l'amour, du pardon et de la loyauté. Scuderia Adessi - La saga Pole Position est un roman à la croisée de la passion et du destin, qui ravira les lectrices de romance et de saga familiale. Retrouvez les héros de La saga Pole Position : Emy & Clay, June & Lorenzo, Gabriela & Riccardo, le bureau & Bob... Luna Joice, autrice strasbourgeoise audacieuse et pleine de talent, n'a cessé de surprendre depuis qu'elle s'est lancée dans l'écriture. Passionnée, elle se fait remarquer dès 2016 en remportant un prix d'originalité pour son premier récit. Depuis, elle a conquis des milliers de lecteurs avec ses histoires riches en émotions. Avec le Tome 1 de La saga Pole Position 1. Clay Johnson, Luna Joice a remporté le prix Love Story 2025.