#Album jeunesse

Mon premier imagier Petit Ours Brun

Danièle Bour, Céline Bour-Chollet

ActuaLitté
Un moment de lecture tout doux Une adorable peluche et un tout petit imagier pour une lecture câlin avec Petit Ours Brun. Petit Ours Brun, héros des tout-petits Une sélection d'histoires à hauteur d'enfant pour accompagner les petits et grands moments du quotidien. Un anniversaire exceptionnel Petit Ours Brun célèbre ses 50 ans cette année. Pour l'occasion, plusieurs nouveaux livres viennent enrichir son univers, apportant des moments de douceur et de complicité aux enfants de toutes les générations.

Par Danièle Bour, Céline Bour-Chollet
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Danièle Bour, Céline Bour-Chollet

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Petit ours brun

Mon premier imagier Petit Ours Brun

Danièle Bour, Céline Bour-Chollet

Paru le 08/10/2025

Bayard jeunesse

17,90 €

