De neige et de tartan

Il contrôle tout... sauf le désir qu'elle éveille en lui. Callum est un Ecossais, un vrai. Rigide. Réservé. Intransigeant. Il mène sa vie comme il dirige le château familial, aujourd'hui transformé en hôtel de luxe : avec une rigueur implacable. Alors, quand il découvre que son père a engagé une consultante pour donner un nouveau souffle au domaine et faire de Noël un moment inoubliable, c'est la douche froide. Depuis son arrivée, Isla bouscule toutes ses certitudes. Exaspérante, incontrôlable, omniprésente : elle s'immisce partout, dans son château, dans son bureau... et même dans sa salle de bains. Mais le pire, c'est qu'elle est irrésistiblement attirante. Callum le sait : il ne doit pas céder. La réputation du château passe avant tout. Et il a appris à ses dépens qu'amour et travail ne font jamais bon ménage... A propos de l'autrice : Traduite dans six pays dont le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore l'Espagne, Emily Blaine s'est imposée comme l'ambassadrice de la romance moderne à la française avec plus de 700 000 exemplaires vendus. Emouvantes, drôles et ancrées dans la vraie vie, ses romances abordent avec justesse et finesse les grandes thématiques d'aujourd'hui.