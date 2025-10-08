Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

L'esprit de Noël

B.K. Borison

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il est le fantôme des Noël passés... Serait-elle son futur ? En tant que fantôme des Noëls antérieurs, Nolan Callahan a l'intention de passer ces fêtes de fin d'année comme toutes les autres : hanter un mortel puis retourner à son existence sans but de fantôme attendant l'au-delà. Mais Harriet York n'a rien à voir avec ses missions passées : lumineuse, généreuse, elle n'a aucune part d'ombre et il ne comprend absolument pas pour quelles erreurs il est censé la tourmenter. Forcés de travailler main dans la main jusqu'à la veille de Noël, ils découvrent peu à peu que des fils intrigants les lient l'un à l'autre. Et que pour la première fois, Nolan n'a aucune envie de s'envoler ailleurs une fois les fêtes terminées... "B. K. Borison a poussé à fond le curseur du grumpyxsunshine dans L'esprit de Noël, et j'en suis ravie. Nolan est le fantôme grincheux dont j'ignorais avoir besoin dans ma vie, et qui m'est devenu indispensable ! Harriet est adorable, et je suis sûre que ses poches sont remplies de sucres d'orge. Une union parfaite ! De plus, cette histoire parle de gens brisés qui trouvent le bonheur, d'attente et de nostalgie, d'âmes-soeurs et de la magie improbable qu'est l'amour. La romance parfaite ! " Laurie Gilmore, autrice de Pumpkin Spice Café A propos de l'autrice : B. K. Borison est autrice de romances contemporaines mettant en scène des personnages émotionnellement vulnérables et des décors enchanteurs. Lorsqu'elle ne rêvasse pas à des personnages fictifs, elle profite de sa famille ou accumule des livres pour lesquels elle n'a plus de place.

Par B.K. Borison
Chez HarperCollins France

|

Auteur

B.K. Borison

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'esprit de Noël par B.K. Borison

Commenter ce livre

 

L'esprit de Noël

B.K. Borison

Paru le 08/10/2025

384 pages

HarperCollins France

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033922759
9791033922759
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.