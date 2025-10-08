Il est le fantôme des Noël passés... Serait-elle son futur ? En tant que fantôme des Noëls antérieurs, Nolan Callahan a l'intention de passer ces fêtes de fin d'année comme toutes les autres : hanter un mortel puis retourner à son existence sans but de fantôme attendant l'au-delà. Mais Harriet York n'a rien à voir avec ses missions passées : lumineuse, généreuse, elle n'a aucune part d'ombre et il ne comprend absolument pas pour quelles erreurs il est censé la tourmenter. Forcés de travailler main dans la main jusqu'à la veille de Noël, ils découvrent peu à peu que des fils intrigants les lient l'un à l'autre. Et que pour la première fois, Nolan n'a aucune envie de s'envoler ailleurs une fois les fêtes terminées... "B. K. Borison a poussé à fond le curseur du grumpyxsunshine dans L'esprit de Noël, et j'en suis ravie. Nolan est le fantôme grincheux dont j'ignorais avoir besoin dans ma vie, et qui m'est devenu indispensable ! Harriet est adorable, et je suis sûre que ses poches sont remplies de sucres d'orge. Une union parfaite ! De plus, cette histoire parle de gens brisés qui trouvent le bonheur, d'attente et de nostalgie, d'âmes-soeurs et de la magie improbable qu'est l'amour. La romance parfaite ! " Laurie Gilmore, autrice de Pumpkin Spice Café A propos de l'autrice : B. K. Borison est autrice de romances contemporaines mettant en scène des personnages émotionnellement vulnérables et des décors enchanteurs. Lorsqu'elle ne rêvasse pas à des personnages fictifs, elle profite de sa famille ou accumule des livres pour lesquels elle n'a plus de place.