Le cottage de Noël

Sarah Morgan

ActuaLitté
Les Costwolds n'ont jamais été aussi enchanteurs ! Aux yeux de tous, Imogen est un génie du marketing. Seulement, si son image de professionnelle accomplie est réelle, les histoires d'enfance heureuse qu'elle raconte sont aussi fausses que son prétendu enthousiasme pour Noël. Travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a toujours été sa solution pour survivre aux fêtes de fin d'année, jusqu'à ce que l'épuisement professionnel la conduise à commettre une erreur catastrophique. Et voilà Imogen obligée d'accepter un congé. C'est alors que Dorothy, sa cliente préférée, l'invite à séjourner dans sa maison d'hôtes dans les Cotswolds. Du toit de chaume à la cheminée confortable, le cottage est un havre de paix parfait... à moins que la neige, un golden retriever remuant et un séduisant vétérinaire ne viennent faire voler en éclats toutes les règles et les attentes d'Imogen ! A propos de l'autrice : Autrice fréquemment citée par USA Today, la Londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux fans grâce à ses histoires finement tissées d'humour et d'émotion intemporelle. Elle a vendu plus de 21 millions de livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain et, bien qu'elle ait pris des détours avant d'y parvenir, elle vit à présent son rêve.

Par Sarah Morgan
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Sarah Morgan

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Le cottage de Noël

Sarah Morgan

Paru le 08/10/2025

352 pages

HarperCollins France

18,50 €

9791033921271
