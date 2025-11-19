Inscription
#Polar

Le Chantier de l'espoir

Didier Alcante, Steven Dupré, Ken Follett

ActuaLitté
Au temps des bâtisseurs de cathédrales : redécouvrez la fresque monumentale de Ken Follett dans une saga épique en bande dessinée. Angleterre, XIIe siècle. Dans un royaume en perdition, morcelé par la guerre et affaibli par la famine, Tom, modeste maître bâtisseur, rêve de construire un jour la plus grandiose des cathédrales... Avec Ellen, sa compagne, ils ont bravé le froid et la misère pour arriver à Kingsbridge. Quand un incendie ravage l'église de la ville en pleine nuit, Tom propose aux hommes de foi de s'atteler à la tâche pour reconstruire l'édifice ! Mais certains dignitaires ne voient pas d'un bon oeil ces travaux. La famille Hamleigh et l'évêque Waleran, fermement opposés à ce projet, n'hésiteront pas à user de leur pouvoir pour ralentir la construction. De son côté, Tom jouit du soutien de Philip, le prieur de Kingsbridge, mais aussi de l'appui des villageois et des moines qu'il a su convaincre de l'aider sur le chantier. Alfred, Martha et Jack, le fils d'Ellen, sont également solidaires avec Tom. La reconstruction de la cathédrale avance lentement malgré les tensions et les intrigues politiques. Bientôt, une visite pourrait tout changer, celle de l'évêque Henry... La venue de ce saint homme à la Pentecôte s'annonce cruciale pour l'avenir de la cathédrale. Tom parviendra-t-il à démontrer qu'il est à la hauteur d'une telle tâche ?

Par Didier Alcante, Steven Dupré, Ken Follett
Chez Glénat

|

Auteur

Didier Alcante, Steven Dupré, Ken Follett

Editeur

Glénat

Genre

Historique

Le Chantier de l'espoir

Didier Alcante, Steven Dupré, Ken Follett

Paru le 19/11/2025

72 pages

Glénat

17,00 €

ActuaLitté
9782344070000
