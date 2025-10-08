Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le diable dans ses oeuvres

Jean-Baptiste Edart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toute l'oeuvre du Diable consiste à tromper, tenter, blesser l'homme pour qu'il se perde. Si l'enjeu final est manifeste, il est cependant complexe de déterminer et classifier la nature de son pouvoir, surtout lorsqu'on cherche à rendre compte de la frontière entre la tentation, action ordinaire du Démon, et son action extraordinaire - dont la possession est la plus connue. A cette frontière se trouve ce qui est souvent dénommé un "lien" . Quelle réalité ce terme recouvre-t-il ? Comment rendre compte théologiquement de cette métaphore ? A cette fin, en s'appuyant sur saint Thomas d'Aquin et la psychologie cognitive contemporaine, cette étude expose comment le Démon exploite les émotions et les vulnérabilités mentales (biais cognitifs, schémas dysfonctionnels, etc.) pour influencer la cognition. Ainsi, à la notion de "lien" on substituera volontiers, pour plus de clarté, celle d'emprise cognitive. Ce concept d'emprise permet de définir la nature de cette action démoniaque intermédiaire entre la tentation et la possession, qui agit sur les facultés cognitives via nos blessures psychiques. Par cette emprise, le Diviseur vise à maintenir l'homme dans le péché et l'empêche d'accéder à la vérité et à la conversion. En explicitant cette forme de l'action démoniaque, l'ouvrage confirme la pertinence et la nécessité d'intégrer la prière de libération comme outil ordinaire du combat spirituel dans une société marquée par l'évolution des troubles psychologiques, comme par le paganisme et l'occultisme. Le père Jean-Baptiste Edart est doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. Il est également enseignant-chercheur, et spécialiste de démonologie.

Par Jean-Baptiste Edart
Chez Artège

|

Auteur

Jean-Baptiste Edart

Editeur

Artège

Genre

Mystique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le diable dans ses oeuvres par Jean-Baptiste Edart

Commenter ce livre

 

Le diable dans ses oeuvres

Jean-Baptiste Edart

Paru le 08/10/2025

460 pages

Artège

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033616801
9791033616801
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.