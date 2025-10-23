Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

L'ennui des après-midi sans fin

Gaël Faye, Hyppolite

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Enfant, j'ai eu la chance de m'ennuyer. Je n'avais pas école l'après-midi et chez moi, à la maison, pas d'écran ni de télévision. J'ai donc dû apprendre à déployer des trésors d'imagination pour m'inventer des jeux et des passe-temps. Je garde de ces jours immobiles le souvenir d'une période enchantée où j'ai pu remplir à ras bord le coffre-fort de mon imaginaire. L'ennui de mes après-midi d'enfance était un voyage où le temps m'appartenait, un espace où j'ai fabriqué d'immenses rêves. "

Par Gaël Faye, Hyppolite
Chez Editions Les Arènes

|

Auteur

Gaël Faye, Hyppolite

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'ennui des après-midi sans fin par Gaël Faye, Hyppolite

Commenter ce livre

 

L'ennui des après-midi sans fin

Gaël Faye, Hyppolite

Paru le 23/10/2025

Editions Les Arènes

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037514998
9791037514998
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.