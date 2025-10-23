L'ennui des après-midi sans fin

" Enfant, j'ai eu la chance de m'ennuyer. Je n'avais pas école l'après-midi et chez moi, à la maison, pas d'écran ni de télévision. J'ai donc dû apprendre à déployer des trésors d'imagination pour m'inventer des jeux et des passe-temps. Je garde de ces jours immobiles le souvenir d'une période enchantée où j'ai pu remplir à ras bord le coffre-fort de mon imaginaire. L'ennui de mes après-midi d'enfance était un voyage où le temps m'appartenait, un espace où j'ai fabriqué d'immenses rêves. "