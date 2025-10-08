Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le temps de la fin

Günther Anders, Christophe David, François L'Yvonnet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Philosophe particulièrement original, Günther Anders rejette l'esprit de système pour être "philosophe de circonstance" . Les guerres mondiales, la Shoah, la menace nucléaire, le pouvoir des médias témoignent du déséquilibre entre la capacité d'inventer qui caractérise l'homme et son incapacité à seulement se représenter les conséquences de ses productions. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki infléchiront la pensée de Günther Anders de manière décisive. Sa réflexion portera désormais sur l'enjeu planétaire de toute politique. Propos d'une actualité toujours saisissante.

Par Günther Anders, Christophe David, François L'Yvonnet
Chez L'Herne

|

Auteur

Günther Anders, Christophe David, François L'Yvonnet

Editeur

L'Herne

Genre

Autres philosophes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le temps de la fin par Günther Anders, Christophe David, François L'Yvonnet

Commenter ce livre

 

Le temps de la fin

Günther Anders trad. Christophe David

Paru le 08/10/2025

100 pages

L'Herne

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791031904344
9791031904344
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.