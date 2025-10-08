Le temps de la fin

Philosophe particulièrement original, Günther Anders rejette l'esprit de système pour être "philosophe de circonstance" . Les guerres mondiales, la Shoah, la menace nucléaire, le pouvoir des médias témoignent du déséquilibre entre la capacité d'inventer qui caractérise l'homme et son incapacité à seulement se représenter les conséquences de ses productions. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki infléchiront la pensée de Günther Anders de manière décisive. Sa réflexion portera désormais sur l'enjeu planétaire de toute politique. Propos d'une actualité toujours saisissante.