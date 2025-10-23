Inscription
#Essais

Devenir adulte en Guyane

Jocelyn Lachance, Mara Sierra-jimenez

Cet ouvrage est une réflexion que les auteurs soumettent aux professionnels de la jeunesse de tous les horizons et de tous les territoires pour mieux comprendre le devenir adulte. Il est aussi un hommage à la résilience de jeunes Guyanais et Guyanaises qui ont trouvé leur voie malgré les obstacles. À partir du récit de ceux et de celles qui ont fait le choix, ou non, de poursuivre leur vie à Cayenne, les auteurs nous entraînent dans leur vie, et analysent avec finesse les moments marquants de leur émancipation. Une invitation à examiner une part invisible de leurs passages et à s’inspirer de leur réussite pour accompagner les jeunes d’aujourd’hui.

Par Jocelyn Lachance, Mara Sierra-jimenez
Chez Champ social Editions

|

Auteur

Jocelyn Lachance, Mara Sierra-jimenez

Editeur

Champ social Editions

Genre

Famille

Devenir adulte en Guyane

Jocelyn Lachance, Mara Sierra-jimenez

Paru le 23/10/2025

100 pages

Champ social Editions

17,00 €

9791034609529
