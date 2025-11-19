Inscription
#Essais

Raisonnement clinique en médecine d'urgence

Maurice Raphaël, Frédéric Thys, Maurice Raphaël

Sur des problématiques rencontrées par les praticiens dans leur exercice quotidien la collection ' Elsevier Pratique ' apporte des réponses cliniques précises rapidement accessibles. Ces ouvrages sont conçus pour être une aide à la pratique clinique. Aux urgences le médecin se retrouve fréquemment face à l'imprévisible : symptômes flous données incomplètes pression du temps patients inquiets flux incessant. Dans ce contexte le raisonnement clinique n'est pas un luxe intellectuel mais un outil capital qui permet de guider le praticien dans les décisions à prendre ou à ne pas prendre. Raisonner vite mais bien. Le défi principal est d'identifier la gravité avant la probabilité pour éviter de manquer l'urgence vitale sans céder à la tentation de multiplier les examens inutiles qui engorgent les services. C'est aussi maîtriser les circuits courts ces raccourcis cognitifs qui parfois nous égarent de bonne foi. Tel est l'équilibre délicat que ce livre propose d'explorer. Fruit de réflexions d'expériences et de regards croisés cet ouvrage ne se contente pas d'énoncer des algorithmes. Il met en lumière les mécanismes de pensée les biais cognitifs qui menacent la clarté du jugement et les stratégies qui permettent de sécuriser l'action. Il rappelle que raisonner c'est protéger : protéger le patient de l'erreur diagnostique protéger le système des sur-prescriptions protéger le clinicien du chaos cognitif. Ce livre s'adresse à tous les médecins d'urgence débutants comme confirmés qui veulent affiner leur art de décider sous contrainte. Ni manuel figé ni recette miracle il se veut une invitation à cultiver un raisonnement clinique rigoureux adaptable et lucide : une compétence essentielle pour transformer l'incertitude en action juste et pertinente. POINTS CLES - Les méthodes de raisonnement clinique et les biais cognitifs - Les freins au raisonnement et le concept de médecine défensive - Raisonner en pratique devant les grands motifs de recours Maurice Raphaël est médecin urgentiste au centre des urgences Hirslanden de Lausanne membre du CA du CFMU et d'urgences DPC. Membre du comité scientifique du traité EMC conseiller éditorial de la collection Elsevier Pratique Urgences référent urgentiste au DIU d'urgences traumatologiques (Paris XI et Paris XIII Rennes Besançon Strasbourg) chargé de cours au sein du programme MSc IPS. UNIL Lausanne. Frédéric Thys est médecin interniste et urgentiste chef de pôle de Médecine Aiguë adjoint à la direction médicale et maître de stage en médecine d'urgence au Grand Hôpital de Charleroi (Belgique). Professeur au sein des facultés de médecine et de santé publique à l'UCLouvain il est responsable académique de la formation continue dans le secteur de la santé et co-président du Board Management de la SFMU.

Chez Elsevier Masson

Auteur

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Médecine d'urgence

Commenter ce livre

 

Paru le 19/11/2025

304 pages

Elsevier Masson

39,00 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782294782336
9782294782336
© Notice établie par ORB
plus d'informations

