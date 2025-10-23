Inscription
#Comics

Une invitée dans la demeure

Emily Carroll, Fanny Soubiran, Nicolas Beaujouan

Avant, je rêvais de Dragons... Abby s'installe lentement dans sa vie nouvelle de couple : elle prépare le café, cuisine pour David et sa belle-fille Crystal. Pour une femme discrète et sans amis, elle tente de s'épanouir dans cette vie en construction, cherchant le bonheur dans les codes classiques de la famille. Mais qu'est-il vraiment arrivé à la mère de Crystal, l'artiste dont personne ne parle ? Quels secrets recèle leur étrange maison au bord de l'eau, et qu'en est-il des vieux rêves et des peurs d'Abby, de Lady Grey, du Chevalier et des Dragons des contes de son enfance ? Une invitée dans la demeure est une histoire de chagrin, de fantômes intérieurs et de lutte mortifère pour se trouver soi-même. Avec ce nouvel ouvrage, E. M. Carroll nous jette un nouveau sort glaçant. " La Voix de Carroll est singulière et puissante, j'y suis pour ma part accro. " Guillermo Del Toro

Par Emily Carroll, Fanny Soubiran, Nicolas Beaujouan
Chez 404 Editions

Auteur

Emily Carroll, Fanny Soubiran, Nicolas Beaujouan

Editeur

404 Editions

Genre

Comics divers

Une invitée dans la demeure

Emily Carroll trad. Fanny Soubiran

Paru le 23/10/2025

264 pages

404 Editions

29,95 €

9791032409565
