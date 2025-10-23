Avant, je rêvais de Dragons... Abby s'installe lentement dans sa vie nouvelle de couple : elle prépare le café, cuisine pour David et sa belle-fille Crystal. Pour une femme discrète et sans amis, elle tente de s'épanouir dans cette vie en construction, cherchant le bonheur dans les codes classiques de la famille. Mais qu'est-il vraiment arrivé à la mère de Crystal, l'artiste dont personne ne parle ? Quels secrets recèle leur étrange maison au bord de l'eau, et qu'en est-il des vieux rêves et des peurs d'Abby, de Lady Grey, du Chevalier et des Dragons des contes de son enfance ? Une invitée dans la demeure est une histoire de chagrin, de fantômes intérieurs et de lutte mortifère pour se trouver soi-même. Avec ce nouvel ouvrage, E. M. Carroll nous jette un nouveau sort glaçant. " La Voix de Carroll est singulière et puissante, j'y suis pour ma part accro. " Guillermo Del Toro