Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le trône tourmenté

Annaïg Houesnard, Danielle L. Jensen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une commandante meurtrie par la guerre. Un prince déchiré entre son coeur et son devoir. Après avoir versé son sang pour son peuple, Ahnna reste hantée par la destruction de sa terre natale. Aussi, lorsque le royaume fortuné d'Harendall lui offre d'épouser son prince héritier, elle est prête à tout pour obtenir l'influence et les ressources d'une future reine. Alors qu'elle s'apprête à sacrifier sa liberté et sa nature même, elle ne tarde pas à découvrir que sous la surface miroitante de la cour harendallienne se cache un sombre univers fait d'intrigues, de corruption et de quête de pouvoir. Mais son pire ennemi pourrait bien être son propre coeur, l'entraînant malgré elle dans une attirance interdite pour le mauvais prince, l'exaspérant demi-frère de son futur époux... qui est pourtant le seul paraissant digne de sa confiance. Cernée par des complots mortels, Ahnna doit décider si elle souhaite assurer le salut de son peuple en tant qu'épouse... ou en tant que guerrière. Une captivante histoire alliant Fantasy épique, intrigues guerrières et romance sensuelle dans l'univers du Pont des Tempêtes ! " J'ai adoré chaque mot. " Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses " Une série à ne surtout pas manquer. N'allez pas simplement la chercher : courez-y. " Jennifer L. Armentrout, Le Sang et la Cendre

Par Annaïg Houesnard, Danielle L. Jensen
Chez Bragelonne

|

Auteur

Annaïg Houesnard, Danielle L. Jensen

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le trône tourmenté par Annaïg Houesnard, Danielle L. Jensen

Commenter ce livre

 

Le trône tourmenté

Danielle L. Jensen trad. Annaïg Houesnard

Paru le 08/10/2025

468 pages

Bragelonne

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028134433
9791028134433
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.