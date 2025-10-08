Le trône tourmenté

Une commandante meurtrie par la guerre. Un prince déchiré entre son coeur et son devoir. Après avoir versé son sang pour son peuple, Ahnna reste hantée par la destruction de sa terre natale. Aussi, lorsque le royaume fortuné d'Harendall lui offre d'épouser son prince héritier, elle est prête à tout pour obtenir l'influence et les ressources d'une future reine. Alors qu'elle s'apprête à sacrifier sa liberté et sa nature même, elle ne tarde pas à découvrir que sous la surface miroitante de la cour harendallienne se cache un sombre univers fait d'intrigues, de corruption et de quête de pouvoir. Mais son pire ennemi pourrait bien être son propre coeur, l'entraînant malgré elle dans une attirance interdite pour le mauvais prince, l'exaspérant demi-frère de son futur époux... qui est pourtant le seul paraissant digne de sa confiance. Cernée par des complots mortels, Ahnna doit décider si elle souhaite assurer le salut de son peuple en tant qu'épouse... ou en tant que guerrière. Une captivante histoire alliant Fantasy épique, intrigues guerrières et romance sensuelle dans l'univers du Pont des Tempêtes ! " J'ai adoré chaque mot. " Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses " Une série à ne surtout pas manquer. N'allez pas simplement la chercher : courez-y. " Jennifer L. Armentrout, Le Sang et la Cendre