#Roman francophone

Traduire Baudelaire. La joute des Italiens

Gianluca Leoncini

ActuaLitté
Cette étude portant sur la traduction en italien du poème "? Hymne à la Beauté? " de Baudelaire analyse les versions de trois voix prestigieuses. Sans prétendre évaluer le talent et l'habileté de chaque contendant, l'auteur mène ici une étude contrastive des traductions en italien du poème "Hymne à la Beauté" de Baudelaire en cherchant à approfondir la variété des options d'interprétation de l'énoncé baudelairien, à faire émerger ses potentialités, à mettre au jour sa polysémie et à suggérer des clefs interprétatives non encore expérimentées. Cette joute permet, d'une part, d'identifier les postures de trois traducteurs de renom des Fleurs du mal en Italie (Caproni, Bufalino, Prete), et rend également possible un retour réflexif sur des écueils discursifs (obscurités sémantiques, constructions elliptiques) qui ont pu constituer pour eux, au moment de l'examen exégétique, de stimulants défis langagiers et intellectuels. L'acte traductif, toutefois, ne se limite pas à des visées purement sémantiques : les textes-seconds, passés en revue, cherchent, au-delà du sens immédiat, à reproduire le sens émotionnel généré par l'hypotexte afin que le lecteur d'arrivée puisse revivre l'expérience esthétique du lecteur de départ. Art herméneutique à part entière, la traduction littéraire, par le biais de cet affrontement virtuel, certifie de ce fait que son véritable enjeu consiste moins à dupliquer la matière originale qu'à l'explorer et à la réinventer.

Par Gianluca Leoncini
Chez Presses de L'Université de Provence

|

Auteur

Gianluca Leoncini

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Poésie

Retrouver tous les articles sur Traduire Baudelaire. La joute des Italiens par Gianluca Leoncini

Commenter ce livre

 

Traduire Baudelaire. La joute des Italiens

Gianluca Leoncini

Paru le 23/10/2025

110 pages

Presses de L'Université de Provence

14,00 €

ActuaLitté
9791032005729
© Notice établie par ORB
plus d'informations

