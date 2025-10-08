Badou et ses amis

Fais vivre à la petite peluche Badou une incroyable journée avec ses amis ! Une lecture interactive pour les tout-petits Accrochée au livre tissu, Badou, une adorable petit peluche ours, est à déplacer de pages en pages. Grâce à un système astucieux de pochettes en tissu, on peut cacher Badou derrière un buisson, le faire se baigner dans la rivière, se reposer dans un hamac... Badou, un petit héros tendre et attachant L'enfant s'amuse avec la petite peluche Badou, attachée au livre par un petit lien en tissu et s'invente ses toutes premières histoires. Le petit ours se balade dans des tableaux joyeux, aux couleurs fraiches, illustrés par Marion Billet.