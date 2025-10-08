Inscription
#Album jeunesse

Badou et ses amis

Marion Billet

ActuaLitté
Fais vivre à la petite peluche Badou une incroyable journée avec ses amis ! Une lecture interactive pour les tout-petits Accrochée au livre tissu, Badou, une adorable petit peluche ours, est à déplacer de pages en pages. Grâce à un système astucieux de pochettes en tissu, on peut cacher Badou derrière un buisson, le faire se baigner dans la rivière, se reposer dans un hamac... Badou, un petit héros tendre et attachant L'enfant s'amuse avec la petite peluche Badou, attachée au livre par un petit lien en tissu et s'invente ses toutes premières histoires. Le petit ours se balade dans des tableaux joyeux, aux couleurs fraiches, illustrés par Marion Billet.

Par Marion Billet
Chez Tourbillon

|

Auteur

Marion Billet

Editeur

Tourbillon

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Retrouver tous les articles sur Badou et ses amis par Marion Billet

Commenter ce livre

 

Badou et ses amis

Marion Billet

Paru le 15/10/2025

6 pages

Tourbillon

15,90 €

9791027613021
© Notice établie par ORB
