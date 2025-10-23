Inscription
#Essais

L'Afrique des fantasmes

Jean-Loup Amselle

La condition postcoloniale de l'Africain " pris " dans le rêve de l'" Autre ", c'est-à-dire du Blanc, de l'Occidental, a été étudiée. Mais les fantasmes circulent également de l'Occident vers l'Afrique : l'Occidental contemporain vit tout autant dans un rêve africain que l'inverse. Il s'agit donc ici de prendre en compte un dispositif imaginaire qui enjambe les continents et qui est l'espace de circulation de fantasmes et d'investissements libidinaux de toutes sortes. Un espace d'interlocution dans lequel des énoncés, identifiables ou anonymes, errent sans avoir de point de destination déterminé. Ces énoncés mythiques accompagnent encore aujourd'hui les relations économiques et politiques entre l'Occident et l'Afrique, car ce sont des représentations et de projections réciproques qui se nourrissent de relations et de contacts très anciens.

Par Jean-Loup Amselle
Chez Mimesis

|

Auteur

Jean-Loup Amselle

Editeur

Mimesis

Genre

Ethnologie et anthropologie

L'Afrique des fantasmes

Jean-Loup Amselle

Paru le 23/10/2025

218 pages

Mimesis

16,00 €

9788869764905
