Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le combat d'une vie

Matthias Lambert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De Saint-Omer aux Etats-Unis, le parcours de Matthias Lambert inspire respect et admiration. A la naissance, on lui découvre une myopathie rare, que la médecine ne parvient pas à comprendre. Passionné par la science dès ses plus jeunes années, Matthias réalise son rêve : il devient chercheur, découvre à 25 ans la cause de sa maladie génétique et y consacre, en partie, ses travaux au sein des plus prestigieux laboratoires américains, à Harvard puis à Boston. "J'ai toujours voulu être maître de ma propre vie, ce n'est pas ma maladie qui décide à ma place". Voici l'histoire bouleversante, empreinte d'espoir et de résilience, d'un homme qui a pris, avec force et courage, son destin en main. Les travaux de recherche de Matthias Lambert sont publiés dans de nombreuses revues scientifiques.

Par Matthias Lambert
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Matthias Lambert

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Témoignages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le combat d'une vie par Matthias Lambert

Commenter ce livre

 

Le combat d'une vie

Matthias Lambert

Paru le 19/11/2025

276 pages

Editions du Rocher

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782268111148
9782268111148
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.