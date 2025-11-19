Le combat d'une vie

De Saint-Omer aux Etats-Unis, le parcours de Matthias Lambert inspire respect et admiration. A la naissance, on lui découvre une myopathie rare, que la médecine ne parvient pas à comprendre. Passionné par la science dès ses plus jeunes années, Matthias réalise son rêve : il devient chercheur, découvre à 25 ans la cause de sa maladie génétique et y consacre, en partie, ses travaux au sein des plus prestigieux laboratoires américains, à Harvard puis à Boston. "J'ai toujours voulu être maître de ma propre vie, ce n'est pas ma maladie qui décide à ma place". Voici l'histoire bouleversante, empreinte d'espoir et de résilience, d'un homme qui a pris, avec force et courage, son destin en main. Les travaux de recherche de Matthias Lambert sont publiés dans de nombreuses revues scientifiques.