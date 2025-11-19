Inscription
#Roman francophone

Le week-end

Sabine Porte, Charlotte Wood

ActuaLitté
Depuis la mort de Sylvie, Jude, grande restauratrice à la retraite, Wendy, figure intellectuelle reconnue, et Adele, actrice qui ne décroche plus aucun rôle, tentent coûte que coûte de préserver leur amitié. Le temps d'un week-end, elles se retrouvent pour vider la maison de celle qui fut la pierre angulaire de leur groupe. Frustrations et souvenirs douloureux refont alors surface. Des caractères qui s'opposent, un chien vieillissant, des invités surprises, du vin qui coule à flot et le chagrin d'avoir perdu leur amie menacent d'éteindre leur lien. Le Week-end explore cette deuxième partie de la vie, le moment du bilan, la conscience du déclin à venir. Drôle et d'une finesse incroyable, Charlotte Wood célèbre la tendresse et l'amitié comme personne. D'une étrangeté fantastique. Le Monde des livres. Captivant du début à la fin et plein de sagesse. The Independent. Un roman magnifique, rafraîchissant, franc. The Guardian. Traduit de l'anglais (Australie) par Sabine Porte.

Par Sabine Porte, Charlotte Wood
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Sabine Porte, Charlotte Wood

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le week-end

Charlotte Wood trad. Sabine Porte

Paru le 19/11/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

ActuaLitté
9782253262947
