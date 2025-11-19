Cible : Alex Cross

Alors que le pays est toujours sous le choc de la mort brutale de la présidente, l'assassinat d'une éminente sénatrice porte un nouveau coup dévastateur au coeur de la vie politique de Washington. Alex Cross, désormais affecté au FBI, est chargé de mener l'enquête conjointement avec les services secrets dont Bree Stone, sa femme, fait partie. Leur objectif est de retrouver le criminel le plus recherché d'Amérique. Mais ce qui suit va plonger le pays dans le chaos, et entraîner Cross dans l'affaire la plus importante de sa vie. On ne se lasse pas des aventures de ce policier hors norme. Un opus encore meilleur que les autres. Bernard Cattanéo, Courrier français. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Béatrice Roudet-Marçu.