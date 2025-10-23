A travers la réunion exceptionnelle de dix-neuf oeuvres majeures de Gérard Schneider, cette publication invite à un voyage dans l'abstraction lyrique, là où le geste devient langage, et la couleur, souffle intérieur. Schneider ne s'explique pas - il se vit. Son oeuvre est de celles que l'on ne peut réduire à un commentaire : elle surgit, entière, organique, comme une évidence. Dans chaque toile se rencontrent l'intuition et la maîtrise, l'ombre et la lumière, le cri et le murmure. " Le geste contient tout de notre nature ", écrivait-il. Geste, donc, mais aussi rythme, souffle, silence - autant d'éléments issus d'une conscience esthétique nourrie de musique, de poésie, de mystique et de philosophie orientale. Né en 1896, Gérard Schneider traverse le XXe siècle en solitaire éclairé. Sa trajectoire, exigeante et féconde, croise les avant-gardes sans jamais s'y soumettre. Il fut figuratif, avant de faire de la non-figuration un véritable choix existentiel. Du surréalisme, il retiendra l'ouverture à l'inconscient, mais refusera l'étiquette. De Cézanne, il recoit la lecon de la forme. De Delacroix, celle du frisson. De Kandinsky, la révélation d'un monde au-delà du visible. Il assume les héritages pour mieux les transfigurer. Les années 1950 sont son apogée : New York l'accueille, Kootz le défend, le Japon le célèbre, la couleur explose, la calligraphie devient matière picturale. L'abstraction lyrique, qui cherche moins à représenter qu'à incarner, trouve en lui son incarnation la plus sincère et la plus puissante. C'est cette aventure intérieure, ce lyrisme maîtrisé, cette humanité fulgurante, que raconte ce livre. Plus qu'un catalogue, il se veut un hommage : à l'homme, à l'artiste, et à l'acte même de peindre. RESUME : Ce livre rend hommage à Gérard Schneider, figure majeure de l'abstraction lyrique, à travers une sélection de dix-neuf oeuvres emblématiques réalisées entre les années 1930 et 1960. Il retrace le parcours d'un peintre libre, habité par le geste, dont la création, nourrie de musique, de poésie et de philosophie, explore les profondeurs de l'âme humaine. Fidèle à lui-même, Schneider refuse toute appartenance à une école, affirmant une peinture intuitive, vibrante et puissamment incarnée. De Paris à New York, du Japon à l'Italie, l'artiste laisse une empreinte singulière, entre rigueur et exaltation. Ce livre témoigne d'un lyrisme pictural rare, d'une oeuvre habitée par la vérité du geste et la beauté de l'invisible. AUTEUR : Christian Demare est coauteur du catalogue raisonné de Gérard Schneider. Francaise POINTS CLES : - Un ouvrage de référence sur une figure majeure de l'art du XXe siècle : Ce livre offre une lecture profonde et sensible de l'oeuvre de Gérard Schneider, pionnier de l'abstraction lyrique, trop peu reconnu en France malgré une carrière internationale. - Une sélection inédite de 19 oeuvres historiques : L'ouvrage réunit pour la première fois des pièces majeures couvrant trois décennies de création, illustrant l'évolution stylistique d'un peintre au geste puissant et à la liberté revendiquée. - Un texte riche, littéraire et éclairant : Porté par une écriture exigeante, mêlant biographie, histoire de l'art et citations de l'artiste, ce livre s'adresse autant aux amateurs éclairés qu'aux lecteurs curieux de s'initier à l'oeuvre du pionnier de l'abstraction lyrique.